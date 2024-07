„Wer genehmigt so etwas?“ Das fragt sich eine Anwohnerin aus Oggersheim, die mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wird. Ursache für Lärm und Flutlichter sind Gleisarbeiten – direkt unter ihrem Balkon.

Bei tropischer Hitze einzuschlafen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wem das vergangene Woche in der Nacht auf Samstag in Oggersheim gelungen ist, war trotzdem keine friedliche Nacht vergönnt. „Wir sind alle fast aus dem Bett gefallen!“, berichtet Anwohnerin Verena Kirschner. Flutlichter, Funkenflug und immenser Lärm hätten sie und ihre Nachbarn gegen 1.45 Uhr unsanft aus dem Schlaf gerissen. Schuld sind meterlange Schienen, die aus dem Gleisbett gebaggert werden. Betroffen von den Bauarbeiten ist seit Samstag, 29. Juni, der Streckenabschnitt zwischen Oggersheim und Rohrlachstraße. An dieser Strecke wohnt Verena Kirschner.

Ihr sei bewusst, dass sie an einer Bahnstrecke wohne und mit Unannehmlichkeiten rechnen müsse. „Autos, die auf die Gleise fahren – da ist alles schon vorgekommen“, erzählt sie. Die 42-jährige Betriebswirtin fragt sich, warum die Arbeiten in die Nacht gelegt und die Anwohner darüber nicht informiert wurden. „Das ist doch keine Vorgehensweise!“ Auch wisse sie nicht, wie die Bauarbeiten verlaufen würden. „In einer Woche dann beim Nachbarn?“ Zunächst wird Kirschner allerdings von den Arbeitern beruhigt: Die Bauarbeiten vor ihrer Haustür seien nach dem Wochenende beendet.

Postwurfsendung „verfehlt“ die Briefkästen

„Das stimmte aber nicht, die Arbeiten blieben noch in vollem Gange“, berichtet sie. Auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Dienstag, man werde die Bauarbeiten bis Freitag beendet haben. Der Hintergrund: Am Hans-Warsch-Platz werde eine Bauweiche installiert, um eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Diese solle den Betrieb während langjähriger Bauarbeiten in der Frankenthaler Straße stabilisieren. Die Nachtarbeiten seien notwendig gewesen, um den Ablauf zu beschleunigen. Für jene Nachtarbeiten – so bestätigt es eine Sprecherin des Umweltamts Ludwigshafen auf Anfrage – wäre allerdings eine Sondergenehmigung notwendig gewesen, die seitens der Stadt nicht erteilt wurde. Außerdem hätten die Anwohner über die anstehenden Arbeiten vorher informiert werden müssen.

Stellt sich also die Frage, warum Kirschner und ihre Nachbarn arglos aufgeschreckt wurden. Die RNV erklärt das wie folgt: Insgesamt seien rund 450 Haushalte per Postwurfsendung über die Nachtarbeiten informiert worden. Die Wurfsendungen würden von einem Dienstleister verteilt, mit einem Streuverlust sei dabei immer zu rechnen. Man wolle in diesem Fall aber nachprüfen, wie es zu der Nicht-Information kommen konnte. Gegenüber der RHEINPFALZ betont die RNV am Dienstag außerdem: Weitere Nachtarbeiten im Bereich Hans-Warsch-Platz seien nicht geplant.

Retter ist das Ordnungsamt

Offenbar war dies jedoch eine Fehlinformation, denn am Mittwochabend bemerkt Verena Kirschner, wie vor ihrem Balkon erneut gearbeitet wird. Eine neue Baufirma rückt ihr zufolge mit drei riesigen Transportern an und das um 22.30 Uhr. Kirschner ist entsetzt und spricht die Arbeiter an. Nein, eine Nachtarbeitsgenehmigung hätten sie nicht, lediglich eine Dringlichkeitsbestätigung von der RNV, erzählen sie der 42-Jährigen. Und so rettet für Verena Kirschner am Ende das Ordnungsamt die Nacht. „Vier Vollzugskräfte haben die Arbeiten unterbunden und gewartet, bis die Baustelle geräumt war“, erzählt sie.

Doch warum durfte nun am Wochenende nachts gearbeitet werden und am Mittwoch nicht? Ein Sprecher der RNV versucht am Donnerstag, das Durcheinander zu entwirren. Die Arbeiten am Wochenende seien vom Ordnungsamt vor Ort für legitim erklärt worden, möglicherweise hätten dabei auch die hohen Temperaturen eine Rolle gespielt. Bestimmte Arbeiten seien im Sommer nachts besser zu erledigen, so das Verkehrsunternehmen. Ob jedoch tatsächlich eine Genehmigung für die Nachtarbeiten vorgelegen hat, konnte der RHEINPFALZ zu diesem Zeitpunkt niemand bestätigen. Erst am Freitag teilt die RNV dann mit: „Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Genehmigung.“ Der Antrag der Baufirma sei unvollständig gewesen.

Wie es jetzt weitergeht? An diesem Samstag sollen die Gleisarbeiten rund um den Hans-Warsch-Platz abgeschlossen werden – und sie sollen sogar tagsüber stattfinden.