Im Bereich der Haltestelle „Am Schwanen“ in der Saarlandstraße in Mundenheim haben sich laut Polizei am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr mehrere Jugendliche geprügelt. Die Beschuldigten flüchteten, bevor die Polizei eintraf. Einige Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.