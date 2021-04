Die Polizei sucht Zeugen für eine gefährliche Körperverletzung, die sich am Montag um 19.30 Uhr vor einem Supermarkt in der Industriestraße (nähe Einmündung Pettenkoferstraße, Friesenheim) ereignet haben soll. Drei Männer sollen verbal aneinandergeraten sein und sich dann geprügelt haben. Sie wurden durch Unbeteiligte getrennt. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2222.