Zwei Männer, ein 50- und ein 42-Jähriger, sind bei einer Schlägerei verletzt worden, die sich der Polizei zufolge am frühen Sonntagmorgen um 5.30 Uhr vor einer Shisha-Bar in der Seilerstraße (Hemshof) abgespielt hat. Zwei Personengruppen waren an der Auseinandersetzung beteiligt, eine Gruppe flüchtete. Einen 33-jährigen Beschuldigten dieser Gruppe entdeckten die Beamten im Anschluss in der Nähe. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Telefon: 0621 9632222.