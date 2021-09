Weil ein 34-jähriger Ludwigshafener ein ausgesprochenes Hausverbot in einer Kneipe in der Oberstraße (Mundenheim) nicht akzeptieren wollte, ist es zwischen ihm und dem 58-jährigen Wirt am Mittwoch gegen 23.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf der Straße gekommen. Dem Polizeibericht zufolge wurde der 34-Jährige dabei leicht verletzt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten andere Gäste des Lokals die beiden Streithähne getrennt. Der laut Polizei „leicht alkoholisierte Störenfried“ erhielt einen Platzverweis und verließ daraufhin die Örtlichkeit. Die Beamten suchen jetzt Zeugen des Vorfalls. Hinweise unter Telefon 0621/ 963-2122.