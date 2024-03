Bei einer Schlägerei unter Jugendlichen an der Straßenbahnhaltestelle „Am Schwanen“ (Mundenheim) ist am Donnerstagmittag ein 15-Jähriger verletzt worden. Gegenüber der alarmierten Polizei gab der Jugendliche an, von hinten gepackt, geschlagen, zu Boden geworfen und getreten worden zu sein. Durch Hinweise einer Passantin wurde die Polizei auf eine Gruppe von sieben Jugendlichen in der Nähe aufmerksam, heißt es weiter im Polizeibericht. Die Jugendlichen gaben an, die Tat gesehen zu haben. Eine Beteiligung an der Auseinandersetzung verneinten sie. Ob es sich bei den Jugendlichen um die Täter handeln könnte, wird aktuell ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.