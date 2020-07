Mit einer Schreckschusspistole hat am Sonntagabend ein 19-Jähriger im Hemshof einen 52-Jährigen verletzt. Die zwei Männer schlugen nach Polizeiangaben in der Fabrikstraße aufeinander ein, nachdem sie gegen 18.50 Uhr zunächst in einen Streit geraten waren. Schließlich zog der 19-Jährige eine Schreckschusspistole hervor und feuerte diese auch ab, sodass der 52-Jährige ein Knalltrauma erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222 an die Polizei.