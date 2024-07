Ein Unbekannter hat am Samstagabend gegen 23 Uhr zwei Männer in der Mannheimer Innenstadt angegriffen und ein Opfer schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, soll der Täter die Männer auf dem Luisenring in Höhe der Kurpfalzbrücke unvermittelt angegriffen haben. Zunächst streckte er einen 50-Jährigen mit einem Faustschlag ins Gesicht nieder. Das Opfer wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der 30-jährige Begleiter des Verletzten wurde von einem Faustschlag im Gesicht getroffen. Der Täter flüchtete anschließend. Der Polizei liegt keine griffige Personenbeschreibung vor. Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621 12580.