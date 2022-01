Zehn Personen waren laut Polizei an einer Schlägerei beteiligt, die sich am Samstag um 23.15 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit direkt vor der Rhein-Galerie in der Innenstadt ereignet hat.

Frau ins Gesicht geschlagen

Ausgelöst wurde die Auseinandersetzung in der Nähe des Winterdorfs durch eine zuvor begangene Körperverletzung. Ein Mann soll einer Frau ins Gesicht geschlagen haben. Der 30-jährige Täter wurde von den eintreffenden Polizeikräften separiert. Bei der Feststellung seiner Personalien wehrte sich der Mann massiv. Er wurde unter Einsatz einer Elektroschockpistole (Taser) zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei beleidigte und bedrohte er Polizeibeamte, die unverletzt blieben. Dem Täter wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 entgegen. Bei Widerstand gegen Polizeibeamte drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheits- oder eine Geldstrafe, so die Polizei.