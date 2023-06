In einer Wohnunterkunft im Saarburger Ring in Friedrichsfeld ist es am Mittwoch laut Polizei zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 23-Jähriger schwer am Auge verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen zwei Personengruppen zu einem Streit, der irgendwann so eskalierte, dass die Beteiligten mit umherstehenden Gegenständen wie Möbelteilen „agierten“, wie die Beamten mitteilen. Bei der Auseinandersetzung wurden fünf Personen verletzt, davon vier leicht, die nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht wurden. Ein 23-Jähriger wurde laut Polizei schwer am Auge verletzt und musste zur medizinischen Notfallversorgung in eine Klinik eingeliefert werden. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Um einer möglichen Nachfolgeauseinandersetzung entgegenzuwirken, seien inzwischen neun der beteiligten Personen durch die Stadt Mannheim in anderen Unterkünften untergebracht worden.