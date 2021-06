Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei in der Nördlichen Innenstadt. Um 15.20 Uhr war es am Montag in der Dessauer- und in der Kanalstraße zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Im Laufe des Geschehens wurden ein 46-Jähriger, eine 40-Jährige und eine 14-Jährige verletzt. Das Motiv und der Tathergang sind unklar. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.