Drei Frauen haben sich am Donnerstag in der Valentin-Bauer-Straße im Ludwigshafener Stadtteil West geprügelt. Die Polizei wurde gegen 16.55 Uhr verständigt. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, hatten sich die drei allerdings schon wieder beruhigt. Die Befragung ergab, dass die 42-, 22- und 24-Jährige in Streit geraten waren. Worum es dabei ging, weiß die Polizei noch nicht. Allerdings eskalierte der Konflikt. Am Ende der Schlägerei wies die 42-Jährige Hämatome am Kopf auf. Sie war betrunken, der Test ergab 2,18 Promille. Die 22-Jährige hatte Kratzer im Brustbereich sowie an den Armen und Schultern. Da sie angab, schwanger zu sein, wurde der Rettungsdienst verständigt. Außerdem wurde allen drei Frauen ein Platzverweis erteilt.