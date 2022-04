Acht Personen waren laut Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr an einer Schlägerei in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße (Mitte) beteiligt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei Personengruppen – eine 29-Jährige und ein 34-Jähriger mit einer Gruppe aus drei Männern und drei Frauen im Alter zwischen 28 und 33 Jahren – in Streit, der dann eskalierte. Der Grund des Disputs ist bislang unklar. Die Beteiligten wurden zum Teil leicht verletzt und erhielten nach der Anzeigenaufnahme einen Platzverweis. Die Ermittlungen dauern an.