Die Polizei sucht nach einem Mann und einer Frau, die am Freitag gegen 22.30 Uhr in eine Schlägerei in Süd verwickelt waren. Der Mann wurde dabei verletzt. Nach Polizeiangaben liefen ein 32 und ein 40 Jahre alter Mann grölend die Richard-Dehmel-Straße entlang. Hierbei trafen sie auf einen Mann und eine Frau und gerieten in Streit. Die 32 und 40 Jahre alten Männer schlugen dem Mann eine Glasflasche auf den Kopf und traten und schlugen noch auf ihn ein, als das Opfer am Boden lag. Die betrunkenen Täter wurden festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der verletzte Mann und die Frau hatten den Tatort verlassen und werden nun als wichtige Zeugen gesucht. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.