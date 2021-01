Der Polizei ist am Dienstag gegen 18.20 Uhr eine Schlägerei am Jacob-von-Lavale-Platz in Süd gemeldet worden. Es hieß, dass eine Person mit blutender Gesichtswunde von einer Personengruppe verfolgt werde. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte mehrere Personen kontrollieren. Noch unklar ist, ob diese in Verbindung mit der vermeintlichen Schlägerei stehen. Daher hofft die Polizei auf weitere Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2122.