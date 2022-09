Zwei Jugendliche sind laut Polizei am Freitagabend in Rheingönheim von einer Gruppe von sechs bis sieben Jugendlichen angegriffen worden. Gegen 20.45 Uhr wurden die 16 und 17 Jahre alten Opfer in der Eisenbahnstraße attackiert und durch Schläge und Tritte aus der Gruppe heraus verletzt. Einer der beiden jungen Männer trug eine Kopfplatzwunde davon.

Polizei sucht weitere Zeugen

Ein Zeuge konnte genauere Angaben zu drei Tätern aus der Gruppe machen. Einer ist 1,65 Meter groß und kräftig. Er trug eine kurze weiße Hose sowie ein kurzes T-Shirt. Ein Komplize war 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Hose und ein blaues T-Shirt. Der Dritte im Bunde war 1,75 Meter groß und trug eine schwarze Jacke der Marke „Palm Angels“.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren: Telefon 0621 963-2122.