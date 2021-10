Zu einer Schlägerei zwischen zwei Betrunkenen ist es am Samstagabend gegen 21.10 Uhr in einer Kneipe in der Bad-Aussee-Straße (Oppau) gekommen. Die hinzugerufene Polizei ermittelte, dass ein 40-Jähriger einem 51-Jähriger unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Auslöser für die Auseinandersetzung wird laut Polizeibericht noch ermittelt. Beide Beteiligten waren stark alkoholisiert: Ein Atemalkoholtest bei dem Geschädigten ergab einen Wert von 2,83 Promille. Der 40-jährige Ludwigshafener wies einen Alkoholisierungsgrad von 1,66 Promille vor.