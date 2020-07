Mit einer Platzwunde am Kopf ist ein 55-Jähriger laut Polizei am Donnerstagabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er war um 20.55 Uhr im Bereich der Edigheimer Straße (Oppau) mit einem 37-Jährigen in Streit geraten. Der 37-Jährige schlug infolgedessen mehrmals auf den 55-Jährigen ein. Weil die Identität des 37-Jährigen nicht geklärt werden konnte, musste er auf eine Polizeiwache gebracht werden. Nach der Feststellung der Identität wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.