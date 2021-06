An der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz hat sich laut Polizei am Sonntag gegen 21.45 Uhr eine Schlägerei zwischen Jugendlichen entzündet. Ein 19-Jähriger und sein gleichaltriger Begleiter sollen auf einen ebenfalls 19-Jährigen eingeschlagen haben. Als dessen 22-jähriger Bruder sowie ein weiterer Zeuge schlichtend eingegriffen hätten, seien diese ebenfalls attackiert worden. Beim Eintreffen der Polizei wiesen sie leichte Verletzungen auf und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das 19-jährige Opfer gab außerdem an, sein Handy sei während der Auseinandersetzung gestohlen worden.

Streit an der Adenauer-Brücke

Einer der beiden 19-jährigen Angreifer war bereits um 17 Uhr in eine Prügelei bei der Konrad-Adenauer-Brücke verwickelt gewesen. Mit einem 28-Jährigen soll er mit einer Gruppe von drei Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren in Streit geraten sein. Dabei habe ein 16-Jähriger Pfefferspray versprüht, das später sichergestellt wurde. Der 19-Jährige und sein Begleiter wurden medizinisch versorgt. Der 28-Jährige hatte außerdem ein Messer bei sich. Auch dieses wurde konfisziert. Allen Jugendlichen wurde bei beiden Einsätzen jeweils ein Platzverweis bis zum nächsten Tag erteilt.