In einer Bar in der Edigheimer Straße in Ludwigshafen ist es am Sonntag abend gegen 18 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Personen gekommen. Beim Eintreffen der Polizei waren alle Beteiligten bereits verschwunden. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese können sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de wenden.