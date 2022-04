Ein 44-Jähriger ist bei einer Schlägerei in einem Linienbus am Dienstag leicht verletzt worden. Laut Polizei war er gegen 10 Uhr in der Linie 74 in Höhe der Pasadenaallee mit einem anderen 29-jährigen Fahrgast in Streit geraten. Der Jüngere nahm dem Älteren dabei dessen Baseballmütze ab und beide schlugen aufeinander ein. Der Busfahrer stoppte den Bus, woraufhin der 29-Jährige mit der Kappe den Bus verließ. Die alarmierte Polizei machte den Mann ausfindig und sucht nun Zeugen für die Auseinandersetzung. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.