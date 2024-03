Wegen gefährlicher Körperverletzung in der Heidelberger Altstadt ist die Polizei in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht ausgerückt. Eine Zeugin hatte gemeldet, dass eine Gruppe mit etwa drei Männern eine Person mit einem Baseballschläger schlagen würde. Vor Ort ergab sich aus verschiedenen Zeugenaussagen, dass beide Parteien aufeinander eingeschlagen hatten, teilt die Polizei mit. Einer der Beschuldigten gab an, dass er aufgrund einer Auseinandersetzung mit einer Eisenhalskette geschlagen wurde. Die Situation hatte sich daraufhin so zugespitzt, dass der Beschuldigte mit einem stockähnlichen Gegenstand, den die Anruferin als Baseballschläger wahrnahm, angegangen wurde. Die genauen Hintergründe der Schlägerei sowie der genaue Ablauf wird derzeit noch ermittelt. Die Beteiligten wiesen leichte Verletzungen auf, welche zunächst nicht unmittelbar versorgt werden mussten. Hinweise: Telefon 06221/1857-0.