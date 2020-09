Zwei Männer haben sich am Freitagabend in einer Kneipe in der Betty-Impertro-Straße in der Gartenstadt geprügelt. Laut Polizei beendeten weitere Gäste des Lokals gegen 22.45 Uhr die Schlägerei. Ein 32-Jähriger erlitt eine Wunde am Kopf. Da der andere Kontrahent die Kneipe bereits verlassen hatte, als die Polizei eintraf, läuft das Verfahren wegen Körperverletzung gegen unbekannt.