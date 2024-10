Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei in den Innenstadt am Samstagabend. Laut Polizeibericht kam es gegen 20.30 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. Im Zuge des Streits schlug ein Mann einem anderen ins Gesicht. Drei weitere Männer zogen an der Kleidung des Opfers und beleidigten es. Die Tatverdächtigen sind etwa 25 Jahre alt, haben dunkles Haar und trugen Drei-Tage-Bärte. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.