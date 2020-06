Ein Streit zwischen zwei Männern ist in der Nacht zum Dienstag in der Ludwigshafener Innenstadt zu einer Schlägerei eskaliert. Ein 30-Jähriger hielt sich nach Polizeiangaben gegen Mitternacht vor einem Anwesen in der Ludwigstraße auf, als ein 22-Jähriger vorbeikam. Aus noch ungeklärter Ursache entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Männern, woraufhin der 22-Jährige auf den 30-Jährigen einschlug. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der 22-Jährige derart aggressiv, dass er festgenommen wurde und die Nacht in der Zelle verbringen musste. Der 30-Jährige verletzte sich nur leicht. Die Polizei sucht Zeugen: 0621/963-2122.