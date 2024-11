Gleich mehrere Personen gerieten am Sonntagnachmittag in der Bismarckstraße (Mitte) in eine Schlägerei. Wie die Polizei am Montag meldete, wurde dabei mindestens eine Person leicht verletzt. Auslöser des Handgemenges waren offenbar Streitigkeiten um einen Parkplatz. Der Verletzte musste im Krankenhaus medizinisch behandelt werden.