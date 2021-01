Nach einer Schlägerei im Stadtpark Oppau am Donnerstag sucht die Polizei nach eigenen Angaben Zeugen. Beobachter meldeten gegen 16.20 Uhr, dass sich eine Gruppe von etwa 20 Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren im Park prügelt. Als die Polizei erschien, flüchteten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621/963-2122.