Zu einer Schlägerei in einem Friseursalon in der Bismarckstraße (Mitte) ist am Dienstag um 13 Uhr die Polizei gerufen worden. Ein 38-Jähriger und ein 23-Jähriger schlugen – zum Teil auch mit Einrichtungsgegenständen – aufeinander ein. Laut Polizei bestand der Streit zwischen ihnen wohl schon vorher. Beide wurden leicht verletzt. Gegen die Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.