Eine Schlägerei am Sonntagabend in der Innenstadt ist laut Polizei mit einem Hundebiss geendet. Zwei 20-Jährige wollten gegen 20.30 Uhr in eine Kneipe in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Der Einlass wurde ihnen jedoch wegen zwei mitgeführter zweier Hunde verwehrt. Im Anschluss fing einer der 20-Jährigen an, vor der Kneipe zu randalieren. Ein ebenfalls 20-jähriger Kneipenbesucher wollte den Randalierer zur Rede stellen. Infolgedessen kam es zur körperlichen Auseinandersetzung der beiden Kontrahenten.

Mit Glasflasche gedroht

Dabei bedrohte der Randalierer den Kneipenbesucher mit einer Glasflasche. Als mehrere weitere Kneipenbesucher einschritten, um die beiden zu trennen, wurde ein 21-Jähriger von einem Hund des Randalierers gebissen und leicht verletzt. Bevor die alarmierte Polizei eintraf Polizei, entfernte sich der Randalierer mit seinen Hunden, konnte aber in der Nähe des Tatorts gestellt werden. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.