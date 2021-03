Zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide. Laut Polizei führten zwei Männer im Alter von 55 und 56 Jahren ihre Hunde im Bereich des Brüsseler Rings aus. Dabei griff ein Hund den anderen Hund an. Um seinen Vierbeiner zu schützen, griff der 56-Jährige zu einem Tierabwehrspray und sprühte in Richtung Hund. Hierbei traf er nicht nur den Hund, sondern auch den 55-Jährigen. Dieser schlug dem 56-Jährigen daraufhin ins Gesicht. Gegen beide Kontrahenten wurden Anzeigen wegen Körperverletzung gestellt.