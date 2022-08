Auf der Kerwe in Mundenheim ist am Sonntagabend ein Streit eskaliert. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren vier Besucher gegen 21.30 Uhr aneinander geraten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung ohrfeigte ein 21-Jähriger einen 36-Jährigen, was zu weiteren Schlägen zwischen den Streitparteien führte. Plötzlich schlug der 36-Jährige dem 21-Jährigen seinen Motorradhelm auf den Kopf. Der 36-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten von der Polizei in Gewahrsam genommen.