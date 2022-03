Nach einer Schlägerei auf dem Carl-Wurster-Platz (Hemshof) am Mittwoch gegen 16.45 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Beteiligt waren fünf Personen zwischen 30 und 56 Jahren. Auslöser war laut Polizei vermutlich ein Streit zwischen zwei Beteiligten, in den sich weitere Personen einmischten. Eine 56-Jährige wurde leicht verletzt. Sie war die einzige Beteiligte, die nicht betrunken war. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.