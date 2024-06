Zwei Gruppen sind laut Polizei am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen auf dem Berliner Platz in der Innenstadt in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein unbekannter Mann einem 24-Jährigen aus der rivalisierenden Gruppe ins Gesicht. Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, waren der Angreifer und seine Begleiter nicht mehr vor Ort. Es soll sich um eine fünfköpfige Gruppe gehandelt haben. Der Angreifer habe eine schwarze Jacke und eine graue Hose getragen. Ein Mann aus der Gruppe habe eine korpulente Statur und ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift „Check 24“ getragen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.