Bei einer Schlägerei auf dem Berliner Platz (Mitte) sind am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr zwei Männer leicht verletzt worden. Laut Polizei schlug ein 29-Jähriger mit einer Bierflasche in Richtung des Oberkörpers eines 26-Jährigen geschlagen. Dieser schlug daraufhin dem 29 Jahre alten Mann mit der Faust in das Gesicht. Polizeikräfte stellten bei dem Mann eine geringe Menge Marihuana sicher. Beide Kontrahenten erhielten einen Platzverweis. Doch eine Stunde später erschien der 29-Jährige erneut auf dem Berliner Platz und verhielt sich wieder aggressiv. Er wurde deshalb von Polizisten in Gewahrsam genommen und muss mit Strafanzeigen rechnen.