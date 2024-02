Wegen einer Schlägerei an einer Handelsschule in der Ludwigshafener Innenstadt (Kaiser-Wilhelm-Straße), bei der ein junger Mann leicht verletzt wurde, ist die Polizei am Dienstagmittag mit mehreren Fahrzeugen zum Tatort ausgerückt. Wie ein Präsidiumssprecher auf Anfrage sagte, wurde die Polizei um 12.56 Uhr alarmiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits auf der Flucht. Nach ihnen werde gefahndet. Die Ursache der Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten werde noch ermittelt.