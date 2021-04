Zehn Personen haben sich am Mittwoch gegen 13 Uhr an einer Schule in der Schlesier Straße im Stadtteil Gartenstadt geprügelt. Mehrere Streifenwagen fuhren die Schule nach Polizeiangaben umgehend an. Vor Ort wurden insgesamt sechs Personen rasch voneinander getrennt und zu der Schlägerei befragt. Dabei ergab sich folgender Sachverhalt: Seit geraumer Zeit soll es wiederholt zu Streitigkeiten zwischen einer 13-Jährigen und zwei jungen Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren kommen. Auch am Mittwoch sei es wieder zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der auch die Eltern der 13-Jährigen beteiligt gewesen seien. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt.