Wegen einer Schlägerei ist die Polizei am Sonntag gegen 15.30 Uhr zum Berliner Platz (Mitte) ausgerückt. Ein zunächst verbaler Streit zwischen zehn Personen eskalierte und endete laut Polizei in einer Prügelei. In dessen Verlauf verletzte ein 18-Jähriger einen 29-Jährigen sowie einen 17-Jährigen mit einem Messer. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Beteiligte flüchteten zunächst, konnten aber im Zuge der Fahndung von der Polizei kontrolliert werden.