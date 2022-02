Ein 36-Jähriger ist laut Polizei am frühen Sonntagmorgen bei einer Schlägerei am Bahnhof Mitte verletzt worden. Verwickelt in die körperliche Auseinandersetzung gegen 5.15 Uhr waren vier Personen. Der 36-Jährige wurde von drei Männern angegangen. Er erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper und wurde vom alarmierten Rettungsdienst behandelt. Die Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621 963-2122.