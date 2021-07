Ein Unbekannter hat laut Polizei am Samstag um 19.45 Uhr nach einem Streit in Mundenheim (Rheingönheimer Straße) einen 56-Jährigen niedergeschlagen. Der Täter traf seinen Kontrahenten im Gesicht. Dieser brach sofort blutend zusammen und blieb am Boden liegen. Anschließend flüchtete der Täter mit zwei kleinen Kindern (fünf bis sechs Jahre alt) und deren Fahrrädern in Richtung Wegelnburgstraße.

Zeugen gesucht

Gegenüber unabhängigen Zeugen, die den Täter auf den Verletzten ansprachen, gab dieser an, dass man den 56-Jährigen liegen lassen sollte. Das Opfer erlitt eine Platzwunde an der Stirn und konnte keine Angaben zu der Auseinandersetzung machen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, blonde Haare. Er trug eine weiße kurze Hose und ein gelbes T-Shirt. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.