Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten hat die Oggersheimer Polizei am Dienstagabend beschäftigt. Die Beamten wurden gegen 21.13 Uhr in die Comeniusstraße gerufen. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, war die Schlägerei bereits beendet. Von den Streithähnen konnte nur noch ein betrunkener 33-Jähriger ermittelt werden. Er hatte eine Platzwunde am Kopf und wurde daher zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. So muss noch geklärt werden, wie viele Personen an der Schlägerei beteiligt waren und warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist. Hinweise von Zeugen an die Polizeiwache Oggersheim, Telefon 0621/963-2403.