Der Spielraum Froschlache bleibt vorerst geschlossen. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, ist im Innenbereich der Einrichtung für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren im Februar Schimmelbefall entdeckt worden. Nach einer fachlichen Prüfung habe sich vor einigen Tagen herausgestellt, dass der Befall so stark sei, dass eine Gesundheitsgefährdung für die Mitarbeiter und Besucher der Jugendeinrichtung nicht ausgeschlossen werden könne. Das Osterferienprogramm habe mit Ausflügen in die Region stattfinden können. Die Räume seien seit Ende März nicht mehr genutzt worden.

Ob der Spielraum noch einmal eröffnet, ist offen. Eine Sanierung der fast 50 Jahre alten Einrichtung wäre teuer. Hinzu kommt, dass die BASF Bauen + Wohnen die Immobilie verkaufen will. Die Bürgerinitiative, die gemeinsam mit der Stadtverwaltung als Träger des Spielraums fungierte, ist in Auflösung begriffen. Darüber hinaus haben sich nach Ansicht der Stadt auch die Rahmenbedingungen im Quartier verändert – unter anderem durch die Einführung von Ganztagsbetreuung in Schulen. Die Nachfrage nach dem Betreuungsangebot in der Froschlache haben daher nachgelassen. Ob, wie und an welchem Ort es mit einem Angebot für Kinder und Familien im Wohngebiet Froschlache jetzt weitergehen könnte, will der zuständige Beigeordnete Lars Pletscher (CDU) in den kommenden Wochen mit den zuständigen Gremien diskutieren.

Unter anderem soll das Thema im Jugendhilfeausschuss am 18. Juni besprochen werden. Die Mitarbeiter des Spielraums Froschlache werden in der Zwischenzeit in anderen Einrichtungen der Stadt tätig sein. Eltern, die sich über Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in Friesenheim und Oggersheim informieren wollen, können sich an Jutta Dietrich von der Stadtverwaltung unter Telefon 0621 504-2925 oder per E-Mail jutta.dietrich@ludwigshafen.de wenden.