Im Augenblick ist die Ersatzunterkunft für die 75 Kleinen in der Kita des Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums nicht über Gebühr mit Schimmelsporen belastet. Doch die Elternsprecher trauen dem Frieden nicht. Zu oft sind sie hingehalten und vertröstet worden. Im April muss jedenfalls eine Grundsatzentscheidung fallen.

„Wir sind vom Regen in die Traufe gekommen, von sehr verschimmelt in richtig verschimmelt.“ Mit dieser Erkenntnis beschreibt der Elternausschuss der Kindertagesstätte des protestantischen Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums (DBZ) das Wechselbad der Gefühle, durch das die Eltern und Erzieherinnen der aktuell 75 Kinder in den vergangenen vier Jahren gegangen sind. Nicht zuletzt wegen des Sporenbefalls war die angestammte Einrichtung in der Brebacher Straße aufgegeben worden. Das Provisorium am Rande der Eberthalle sollte nur vorübergehend belegt werden, bis der Neubau neben der protestantischen Kirche im Norden von Friesenheim steht. Damit ist wegen fehlender Baugenehmigungen gut eineinhalb Jahre nach dem Auszug immer noch nicht begonnen worden. Zu allem Pech hat sich in den Container-Modulen an der Erzbergerstraße über Monate Schimmel ausbreiten können, dessen Ursache bis heute nicht ermittelt werden konnte.

Monatelang ist diese Entwicklung von offizieller Seite ignoriert worden, nun zeichnet sich immerhin eine dauerhafte Eindämmung der Sporenkonzentration im Dauer-Provisorium ab. Diesen Fortschritt sieht zumindest der Verantwortliche für die Kita, Pfarrer Frank Wolf. Der 48-Jährige hat die theologische Gesamtleitung für die Kitas inne, die die protestantische Kirche im Stadtgebiet betreibt. Aus einer neuerlichen Gesprächsrunde mit Vertretern der städtischen Bauverwaltung vor einer Woche hat er zwei Lösungen mitgenommen, die er am 20. Februar mit dem DBZ-Elternausschuss erörtern will. Über die eine will er zunächst hinter verschlossenen Türen sprechen, die andere kann er bereits skizzieren: ein stündlicher gesteuerter Luftaustausch im gesamten Containerkomplex und eine Kompensation des Wärmeverlusts durch Infrarot-Heizstrahler an den Decken der Containerräume.

Ursache bleibt rätselhaft

Aus Wolfs Sicht eine tragfähige Lösung. Denn nachdem Ende vorigen Jahres alle Module mit Essigsäure desinfiziert und anschließend mit einem Tensid gewissermaßen dauerimprägniert worden sind, ist die Sporenbelastung bei einer ersten Nachmessung im Januar endlich auf das natürliche Normalmaß herabgesunken. Woher die monatelange Überbelastung überhaupt stammt, bleibt indes weiterhin ein Rätsel.

Das Dauerprovisorium der DBZ-Kita liegt direkt hinterm »Kinderhaus am Ebertpark«. Foto: ala

Mit dem sich Wolf nicht länger aufhalten will. Mit dem kontinuierlichen Luftaustausch könnte er sich – die ausstehende Zustimmung des Gesundheitsamts vorausgesetzt – arrangieren, zumal die Stadt als Vermieterin der Module auch diese Abwehrmaßnahme bezahlt und die bevorstehende trockeneren Frühjahrs- und Sommermonate keine feuchtigkeitsbedingte Sporenexplosion erwarten ließen. Vorsorglich werde – auf Drängen der Eltern – im März eine weitere Messung vorgenommen, auch wenn der eingeschaltete Sachverständige diese nach dem groß angelegten Reinigungsprogramm nicht für zwingend erforderlich erachtet.

Neubau lässt auf sich warten

So oder so muss bald eine Entscheidung fallen. Sollten sich Stadt und Kirche bis Ende April nicht auf ein gesundes Nutzungskonzept der nur minimal isolierten Container geeinigt haben, müsste Wolf die Reißleine ziehen und etwa laufende Dienstleistungsverträge kündigen, ehe die DBZ-Kita im Spätjahr in ein nächstes Quartier umziehen könnte. Es wird definitiv nicht der Neubau in der Brebacher Straße sein, wo das Bestandsgebäude gegenüber des verwaisten früheren Gemeindezentrums noch nicht einmal abgerissen worden ist.

Und das, obwohl sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) bereits Ende 2019 persönlich einen Eindruck von der Dringlichkeit einer Grundsanierung verschafft hat. Im Rahmen ihrer Kampagne „Hol die OB“ hatte sie sich vor Ort ein Bild von den Baumängeln (inklusive Schimmelbildung) gemacht und eine prinzipielle Förderzusage gemacht. „Aber früher als Ende 2020 klappt es mit dem Baubeginn nicht“, hatte die RHEINPFALZ damals geschrieben.

Zwischen Frust und Fatalismus

Seitdem werden die Eltern vertröstet, schwanken ihre gewählten Vertreter zwischen Frust und ernster Sorge, motiviert sich das Team aus insgesamt 21 Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen, ihrem Bildungs- und Versorgungsauftrag in einer ungesunden Arbeitsumgebung nachzukommen. „Wir sehen so gar keine Perspektive“, sind sich Gesine Marx, Lea Kuhn, Melanie Bohnenberger und René Willumeit einig in ihrer nüchternen Diagnose. „Wie können wir unserer Verantwortung gerecht werden, wenn wir nur hingehalten werden?“

Die seit Jahren verwaiste DBZ-Kita aus den 70er-Jahren in der Brebacher Straße soll einem Neubau weichen. Foto: ala

Dabei wollen die Eltern nicht opponieren, sondern an einer zumutbaren Lösung für ihre Kinder und deren Erzieherinnen mitwirken. Zum jüngsten Elternabend Ende Januar waren fast 50 Prozent gekommen. Sie sind nicht steckengeblieben zwischen Rat- und Hilflosigkeit, sondern haben vielmehr mit Sachverstand verschiedene Varianten ins Spiel gebracht und sich sogar bereiterklärt, auf eigene Kosten beispielsweise Raumluftreiniger zu bestellen. „Aber wir werden abgewiesen“, bedauern die Elternsprecher. „Eine solche Lösung ist bauphysikalisch nicht zu Ende gedacht“, hält Wolf prompt dagegen und erläutert seine Theorie gegenläufiger und sich neutralisierender Luftwalzenbewegungen.

Zu jedem Vorschlag ein „Ja, aber“

„So geht dieses Ping-Pong-Spiel seit Monaten: Wir stellen Vorschläge zur Diskussion, die als unpraktikabel blockiert werden. Zu jeder Idee kommt prompt ein ,Ja, aber ...’, aber keine griffige Alternative.“ Noch nicht einmal ein Task Force sei gebildet worden, um kontinuierlich mit den Eltern und den Kita-Mitarbeitern im Austausch zu bleiben. „Stattdessen lastet diese Schimmel-Problematik Tag für Tag über uns, bindet Energien und verunsichert Groß wie Klein.“

Im Frühjahr 2023 haben die insgesamt sechs Elternvertreter erstmals ihre Bedenken wegen der exorbitanten Sporenbelastung vorgebracht. „Wenn wir nicht kontinuierlich Druck gemacht hätten, wären diese Hinweise verpufft.“ Im Sommer dann endlich formelle Messungen – und das Erschrecken darüber, dass selbst ein Großreinemachen in allen Räumen das Sporenwachstum nicht aufhalten konnte. Im Gegenteil: In einem Raum explodierten sie regelrecht. Erst die chemische Keule mit Essigsäure bereitete dem Spuk ein dreiviertel Jahr nach dem ersten Befund ein vorläufiges Ende.

Mittlerweile hat sich der Elternausschuss auch den örtlichen Friesenheimer Pfarrer Thomas Kiefer gewandt und hat in ihm einen Sympathisanten gefunden. Neben den laufenden, mittlerweile als konstruktiv empfundenen Gesprächen mit dessen Kollege Frank Wolf wollen sich die Sprecher nun mit einem Brief auch an die OB wenden. Steinruck ist mit der Problematik ja seit geraumer Zeit vertraut. Jetzt fehlt nur noch ein kinder- und erzieherfreundliches Quartier. In der Brebacher Straße wird es auf absehbare Zeit nicht liegen. Im seit Langem ersehnten Neubau werden sich die Kleinen nach Lage der Dinge frühestens 2026 austoben können.