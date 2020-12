Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Donnerstagvormittag ein Lokal in Oggersheim wegen erheblicher Hygienemängel geschlossen. Grund für diese Entscheidung: Bei einer Kontrolle entdeckten die Mitarbeiter der Stadt, dass Lebensmittel unsachgemäß aufbewahrt wurden und die Lagerräume teilweise stark verschmutzt waren. Unter anderem hatte sich Schimmel an der Lüftungsanlage und im Kühlhaus gebildet. Da man eine „gesundheitliche Gefahr“ für Verbraucher befürchte, wurde der Eingang zum Lokal versiegelt.