An der Schillerschule in Mundenheim wird für gut zwei Millionen Euro ein Pavillon gebaut, um die Raumnot zu lindern.

Rainer Bernhard, Bereichsleiter Gebäudemanagement, erläuterte dem Bauausschuss am Montag, dass an der Grundschule Schillerschule und der Förderschule Schillerschule, die gemeinsam einen Standort nutzen, gerade eine Brandschutzsanierung läuft. Da die Grundschule (derzeit 20 Klassen) bald sechszügig werden soll, müsse außerdem das Raumangebot vergrößert werden. Das sei aber am Hauptstandort der Schule nicht möglich. Daher kommt ein in der Nähe gelegener Pavillon ins Spiel, den die Förderschule (14 Klassen) nutzt.

Der Pavillon sei schon älter und werde abgerissen. An dieser Stelle soll laut Bernhard in den kommenden fünf Jahren der Erweiterungsbau entstehen. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, soll eine Außensportfläche an der VTV-Halle für ein Übergangsquartier genutzt werden – dieser Pavillon biete Platz für Grund- und Förderschule (mehrere Klassen- und ein Lehrerzimmer). Ziel sei es, während der Bauphase den Schulbetrieb zu gewährleisten, so Bernhard. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte, dass es einen großen Bedarf an Sportflächen gebe. Daher sei es wichtig, das Projekt zügig zu verwirklichen, um die Sportanlage an der VTV-Halle wieder nutzen zu können.