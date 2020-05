Die B36 in Mannheim, die hinter dem Bahnhof Richtung SAP-Arena führende Südtangente, ist seit Dienstagmittag gesperrt. Grund dafür ist eine Schilder- und Verkehrszeichenbrücke über die Straße, die ins Erdreich eingesackt ist. Das hat die Stadt Mannheim mitgeteilt. Der Vorfall habe sich auf Höhe der Landteilstraße ereignet, das ist in etwa beim Kleinfeldsteg, der Fußgängerbrücke über die Rangiergleise des Bahnhofs. Die Straße habe daraufhin nach Begutachtung durch einen Statiker sofort gesperrt werden müssen.

Am Mittwoch soll eine Spezialfirma die Schilderbrücke zurückbauen. Die Stadt geht davon aus, dass der Verkehr auf der B36 am Mittwochnachmittag wieder rollen kann. Die Umleitung gibt die Stadt so an:

Am Knotenpunkt B36/Gontardstraße rechts in die Gontardstraße. Über den Kreisel Gontardplatz in die Rheinaustraße und über die Rheinvillenstraße in die Landteilstraße. Dann rechts ab wieder auf die B36 in Richtung Fahrlachtunnel.