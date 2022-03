Mit einem saftigen Bußgeld muss laut Polizei ein 49-jähriger Fahrer eines Lkw rechnen, dessen Ladung mangelhaft gesichert war. Auf der A656 bei Mannheim verlor er am Montagnachmittag mehrere große Verkehrsschilder und verursachte dadurch Schäden an mindestens drei Fahrzeugen. Die Schilder lösten sich in einer Kurve an der Anschlussstelle Neckarau, als der Fahrer auf die B38 wechselte. Sie verteilten sich auf alle drei Fahrstreifen. An einem VW riss der Tankbehälter und Dieselkraftstoff lief auf den Asphalt. Das Auto musste abgeschleppt, die Fahrbahn gereinigt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht abschätzen. Der Lkw wurde unter Polizeibegleitung zum Firmenareal gefahren.