Die Verlegung des ehemaligen Bahnübergangs 28 sowie neue, lautere Bahnen machen den Bewohnern in Ludwigshafen das Leben schwer. Zumindest kurzfristig könnte sich das ändern.

Bei der Transparenzveranstaltung mit der Rhein-Neckar Verkehrs GmbH (RNV), zu der Ruchheims Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) am Mittwoch geladen hatte, sind viele Ruchheimer gekommen. Knapp 30 saßen im Tagungsraum des Ortsbeirat in der Seniorentagespflege und beschrieben die Probleme, die sie mit der Straßenbahn am Ortsausgang Richtung Maxdorf haben. Denn die hupt – und das sehr laut. So laut, dass viele davon erzählen, dass sie schon mit geschlossenen Fenstern nachts nicht mehr schlafen können, dass Kinder Hörschäden bekämen – kurzum, die Lebensqualität leidet. Die Nerven liegen teilweise blank, was man schon bei der vorherigen Sitzung des Ortsbeirats bemerken konnte. Damals waren Anwohner zu einer Vorstellung des neuesten Stands des Bahnübergangs gekommen. Ortsvorsteher Schmidt richtete aus diesem Grund die Transparenzveranstaltung ein.

Der Zustand jetzt sei eigentlich niemandes Wunschlösung, sagte auch Eisenbahnbetriebsleiter Carlos Abril, der sich an diesem Abend für die RNV den Fragen und Vorwürfen stellte. Ursprünglich lag der Bahnübergang samt asphaltiertem Überweg für landwirtschaftliche Fahrzeuge weiter Richtung Bahnhof. Als dort allerdings mehrmals Straßenbahnen entgleisten und die RNV daraufhin Probleme im Untergrund feststellte, machte man den Bahnübergang dicht. Da man aber einen notdürftigen Ersatz habe schaffen müssen – so Abril – hatte man den Ersatzüberweg weiter außerhalb gebaut, inklusive derselben Sicherungsart, die es bisher gegeben hat. Nur eben örtlich versetzt.

Seit längerer Zeit gesperrt: Der alte Bahnübergang 28. Foto: Gerhard Bühler

„Es gibt Spielregeln“

Das sei so notwendig gewesen, erklärt Abril, weil das per Gesetz so festgeschrieben sei. Auch die Sicherheitseinstufung, die von einem mittleren Verkehrsaufkommen ausgeht, und die das Hupen erfordert, habe man aufgrund dessen nicht spontan ändern können. Obwohl bei dem jetzt ersatzmäßig gebauten Bahnübergang noch die Zuwegung für die Landwirtschaft fehlt, er also kaum bis gar nicht genutzt wird, und die Übersicht für die Straßenbahnführer jetzt eine andere ist. Das empfindet so mancher Ruchheimer als Schildbürgerstreich.

Hätte der Bahnübergang Schranken, müsste nicht gehupt werden – aber bis die gebaut würden, würde unter anderem aufgrund von Grundrechten viel Zeit vergehen, so die RNV. Außerdem sei das teuer: Die RNV rechnet mit Kosten von mehr als einer Million Euro. Auch ein dauerhaftes Umleiten des landwirtschaftlichen Verkehrs wäre keine gute Lösung, denn wie Landwirte vor Ort mitteilten, ergebe sich ein langer Umweg. Außerdem sei es nicht besonders sicher, mit den großen und unübersichtlichen Landmaschinen die enge Ortsdurchfahrt zu nutzen.

Auch die neuen Straßenbahnen vom Typ „Rhein-Neckar-Tram“ (RNT) seien ein Problem. So erklärte Abril, dass die Signalgeräusche bei der RNT deutlich lauter seien als bei den Vorgängermodellen. Aber auch hier seien der RNV die Hände gebunden, weil die Bahnen laut Gesetz so laut sein müssten, und sie ihre Zulassung verlieren würden, wenn man sie leiser stellen würde. Alte Bahnen dürften aufgrund des Bestandschutz ihre alte Lautstärke behalten. Laut Abril sei Ruchheim nicht der einzige Ort im RNV-Netz, der sich über die lauteren Bahnen beklage. Die Idee, auf der Strecke künftig nur noch alte Bahnen einzusetzen, könne man nicht umsetzen, da sonst die Förderung vom Zweckverband ÖPNV wegfallen würde, erklärte Abril. „Es gibt Spielregeln, an die wir uns halten müssen“, sagt Abril an diesem Abend immer wieder.

Kurzfristige Sperrung geplant

Ohnehin sei beabsichtigt, den Bahnübergang vollständig abzuschaffen. Dazu müsse man eine Brückendurchfahrt nach unten verlegen, doch ob und wann das passieren kann, dazu könne man sich jetzt noch nicht konkret äußern, so der RNV-Vertreter. Bis dahin müsse es jedenfalls einen Bahnübergang geben. Einen Vorschlag des SPD-Stadtratmitglieds Christian Schreider, den Bahnübergang für Straßenfahrzeuge nachts zu sperren, zum Beispiel mit einer Kette, werde man prüfen. Das sei dann allerdings eine Sonderlösung, so Abril.

Zumindest temporär könnte es eine kleine Erleichterung geben: Solange die Zuwegung für die Landwirte noch nicht gebaut sei, könne man den Übergang sperren, womit auch nicht mehr gehupt werden müsse. Erforderlich sei dafür nur die Veranlassung des Ortsvorstehers. Dennis Schmidt sagte, dass er die entsprechende Anfrage noch am Mittwochabend schreiben wolle. Der asphaltierte Weg soll allerdings bald kommen, danach soll es laut RNV eine Verkehrszählung geben. Unter Umständen könnte sich auch dann noch die Sicherungsart des Bahnübergangs ändern.

Außerdem wolle die RNV bei ihren Fahrern nochmals anregen, dass nicht länger als die Mindestzeit von drei Sekunden gehupt wird. Denn auch das exzessive Signalgeben hatten Anwohner bemängelt. Zumindest für die nächsten Wochen könnte also kurz Ruhe sein. Sollte das Problem aber länger bestehen, kündigten einzelne Anwohner bereits an, den Klageweg beschreiten zu wollen.