Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Innenstadt in einem Bild erklärt? Bitteschön! Bäckereichef Peter Görtz legte zuletzt den Finger in die Wunde. Bei der Eröffnung seiner Filiale im ehemaligen Horten-Gebäude deutete er auf das in Sachen Fachgeschäfte verwaiste Schild vorm ehemaligen Bismarck-Center.

Im Schilderrahmen in der Bismarckstraße herrscht in Sachen Fachgeschäfte in der Innenstadt gähnende Leere. Ein Bild mit Symbolkraft, das allerdings unterschlägt,