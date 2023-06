In der Nacht auf Sonntag hat in der Unteren Neckarstraße in Heidelberg ein Unbekannter ein mobiles Halteverbot-Verkehrsschild auf dem Radweg abgelegt. Gegen 2 Uhr stürzte ein 49-jähriger Radfahrer über das Hindernis und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Atemalkoholtest bei dem 49-Jährigen ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.