In der Fußball-Landesliga Ost steht das immer wieder emotionale Derby zwischen dem FSV Schifferstadt und dem SV Phönix Schifferstadt an. Anpfiff ist am Freitag, 19.30 Uhr, auf der Portheide. Und wie jedes Jahr spielt in diesem Duell der Tabellenstand keine Rolle.

In den beiden vergangenen Jahren war der FSV am Saisonende besser platziert als der Nachbar. Doch in den vier Derbys sprang lediglich ein Punkt heraus (2:3, 1:2, 1:1, 0:2). „Trotzdem habe ich meinen